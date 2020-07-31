Сбербанк предлагает клиентам премиальную кредитную карту World Mastercard Black Edition за полцены, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Стоимость годового обслуживания составит 2 450 рублей вместо 4 900 при ее оформлении с 1 августа по 30 сентября 2020 года. По карте предусмотрено бесплатное снятие наличных в банкоматах любых банков.

Держателям кредитной карты World Mastercard Black Edition Сбербанка доступны повышенные бонусы «Спасибо» (10% от стоимости покупки на АЗС, в Gett и «Яндекс.Такси», 5% — в кафе и ресторанах, 1,5% — в супермаркетах, 0,5% — в остальных торговых точках), а также скидки и специальные предложения от Mastercard.

Льготный период (без процентов) по карте составляет до 50 дней, кредитный лимит — до 3 млн рублей, процентная ставка — от 21,9% до 23,9%.

Оформить карту можно в «Сбербанк Онлайн» или в отделении банка.