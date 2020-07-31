Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении в стране налогового маневра в IT-отрасли, а также об упрощении порядка признания физических лиц налоговыми резидентами России. Такие преференции получит бизнес, 90% доходов которого сформировано от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке и внедрению, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, попадают под налоговый маневр и российские дизайн-центры, занимающиеся проектированием и разработкой электронных изделий, а также разработчики ПО.

Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что одним из элементов налогового маневра является пересмотр порядка освобождения отрасли от НДС. Предлагается освободить от НДС реализацию исключительных прав на программы, включенные в единый реестр программ для ЭВМ и баз данных, что позволит повысить адресность данной льготы.

Президент в конце июня предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, в том числе бессрочно снизить ставку страховых взносов компаний в этой отрасли до 7,6% с действующих 14%. Ставку налога на прибыль он предложил снизить до 3% с 20%. Документ предусматривает введение этих новаций с 2021 года, а также обнуление ставки налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональные бюджеты.

Госдума приняла закон о «налоговом маневре» в IT-отрасли Ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональные бюджеты, — обнуляется.

Документ также разрешит физлицам, которые находятся в России в текущем 2020 году от 90 до 182 дней включительно, признать себя российскими налоговыми резидентами на основании заявления, подаваемого в налоговую инспекцию в произвольной форме вместе с налоговой декларацией. Это будет способствовать привлечению в страну граждан, которые готовы здесь работать, развивать бизнес и становиться налоговыми резидентами. Норма, которая касается резидентства, будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, то есть иметь обратную силу.