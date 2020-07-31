ВВП Евросоюза, включающего 28 стран, во II квартале 2020 года упал на 11,9% по сравнению с предыдущим кварталом и на 14,4% относительно того же квартала прошлого года. Такую предварительную оценку представило европейское статистическое агентство Eurostat, передает РБК .

В зоне обращения евро (19 стран) экономика сократилась на 12,1% к предыдущему кварталу и на 15% в годовом выражении. Это крупнейшие падения ВВП Евросоюза и еврозоны с 1995 года, когда Eurostat начал публиковать эти статистические серии.

Экономика еврозоны находится в рецессии с конца 2019 года. В IV квартале этого года ВВП еврозоны показал нулевой рост, а в I квартале 2020 года сократился на 3,6%.

Европейская экономика из-за пандемии коронавируса понесла даже большие потери, чем американская, указывает РБК. ВВП США во II квартале упал на 9,5% к предыдущему кварталу, сообщил накануне Минторг страны.

Экономика США рухнула на рекордную величину во II квартале Бюро экономического анализа США отчиталось о рекордном спаде в американской экономике во II квартале — почти на 33% в пересчете на годовые темпы. Спад перечеркнул весь экономический рост с 2015 года, пишет РБК .

В I квартале объем ВВП еврозоны составил более 2,9 трлн евро, Евросоюза — 3,4 трлн.

Согласно июльскому прогнозу Еврокомиссии, за весь 2020 год ВВП Евросоюза уменьшится на 8,3%. Прогноз исходит из предпосылок, что карантинные ограничения будут постепенно сняты, а второй волны пандемии не случится.

Немецкая экономика, крупнейшая в еврозоне (29% ВВП валютного блока), сократилась во II квартале на 10,1% относительно предыдущего квартала. Пандемия стерла весь экономический рост за предшествующие девять лет: объем ВВП Германии опустился до уровня 2011 года.

ВВП Франции уменьшился на 13,8% по сравнению с I кварталом (на 19% год к году). Это рекордный квартальный спад ВВП со Второй мировой войны.

Больше всего пострадал ВВП Испании (минус 18,5% к предыдущему кварталу). Испанская экономика откатилась на уровень 2002 года.

Экономика Италии сократилась на 12,4% относительно предыдущего квартала (17,3% в годовом выражении). Для Италии это уже четвертая рецессия за последнее десятилетие. По данным Financial Times, последний раз на таком уровне ВВП страны находился в начале 1990 годов.



В этом месяце европейские лидеры договорились создать фонд размером 750 млрд евро, из которого будут распределяться средства на восстановление наиболее сильно пострадавших экономик, а Европейский центральный банк увеличил свою программу вливания новой ликвидности до 1,35 трлн евро.