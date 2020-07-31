Президент России Владимир Путин подписал ряд законов о реформе контрольно-надзорной деятельности в РФ, так называемой регуляторной гильотине. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации, указывает РИА Новости.

Законопроекты об обязательных требованиях и о государственном контроле были разработаны в рамках плана «дорожной карты» по реализации механизма «регуляторной гильотины». Правительство внесло эти инициативы в Думу в декабре прошлого года.

Законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» вводятся основы государственного и муниципального контроля: инициатива предусматривает создание новой модели управления рисками, вводит понятие контрольно-надзорного производства, закрепляющего процедуры, права и обязанности всех ключевых участников такой деятельности.

Также предлагается отказаться от формата проверок как основного инструмента контроля и ввести новые виды контрольных мероприятий, такие как контрольная закупка, выездные обследования или рейд. При этом главными будут профилактические меры: рекомендации, консультирование, информирование.

Совфед одобрил пакет законов о «регуляторной гильотине» Закон предлагает отказаться от использования проверок как основного инструмента контроля и вводит новые виды мероприятий.

Второй документ — «Об обязательных требованиях в РФ» — определяет правовые и организационные основы установления и оценки применения обязательных требований. В документе дается определение обязательного требования, определены цели, основные принципы и полномочия по их установлению, порядок разработки и вступления в силу нормативных правовых актов, содержащих такие требования, а также положения о возможности установления экспериментальных правовых режимов в сфере использования обязательных требований.

В пояснительной записке к проекту сообщалось, что реализация предусмотренных положений не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ РФ.

Обязательные требования устанавливаются «исключительно в целях защиты жизни, здоровья людей, нравственности, прав и законных интересов граждан и организаций, непричинения вреда животным, растениям, окружающей среде, обороне страны и безопасности государства, объектам культурного наследия, защиты иных охраняемых законом ценностей». Кроме того, обязательные требования должны быть исполнимыми.



Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название «регуляторная гильотина», предполагает полный пересмотр предъявляемых бизнесу обязательных требований. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года. В рамках этого процесса, в частности, в начале декабря 2019 года Минюст подготовил постановление об отмене более чем 3,7 тыс. актов времен Советского Союза. Ревизию актов российского законодательства правительство проводит совместно с экспертным сообществом и представителями бизнеса.