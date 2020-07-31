В Берлине четыре человека совершили нападение на отделение банка в торговом центре с целью ограбления, применив слезоточивый газ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный столичный портал и Twitter берлинской полиции.

«Четыре человека, по предварительным данным, ограбили отделение банка на Херманплац и распылили там газ. Несколько человек получили ранения», — говорится в сообщении полиции.

По данным городских властей, при нападении пострадали 11 человек, четверых из них госпитализировали.



Сотрудники правоохранительных органов оцепили место нападения. Транспорт перестал делать остановку на Херманплац. Как сообщил представитель полиции Тило Каблиц, его коллеги выясняют, удалось ли нападавшим взять деньги из банка. Спецназ обыскивает здание, поскольку есть вероятность, что преступники все еще могут быть в торговом центре.

Позже в пятницу агентству РБК уточнили в пресс-службе полиции Берлина, что при нападении на отделение банка пострадали 12 человек, они не получили серьезных травм. По данным ведомства, на банк в торговом центре Берлина напали четыре человека. «Мы точно не знаем, было ли это ограбление либо просто нападение на людей. Вполне возможно, они хотели ограбить банк, но на данный момент мы точно не знаем, украли ли они какие-либо деньги», — добавил представитель полиции. Правоохранительные органы пытаются вычислить злоумышленников.

