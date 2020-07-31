Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень разрешенных валютных операций. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

Закон был инициирован правительством РФ и подготовлен во исполнение утвержденного Кабмином плана реализации стратегии развития экспорта услуг до 2025 года.

Законодательство о валютном регулировании и валютном контроле дополняется новыми разрешенными случаями зачисления денежных средств на счета представительств или филиалов юридических лиц — резидентов, открытые в банках за пределами территории РФ. Речь идет о средствах, полученных от нерезидентов в качестве возврата сумм по некондиционным или неприобретенным товарам либо невыполненным или выполненным ненадлежащим образом услугам, в качестве возврата залогов по договорам аренды помещения, а также выплат по договорам продажи имущества представительства или филиала либо страховых выплат, осуществляемых страховщиками-нерезидентами.

Также закон устанавливает случаи, когда резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту РФ. Уточняется перечень местных расходов резидентов, которые оплачиваются нерезидентами в период строительства резидентами объектов на территориях иностранных государств. Документ также определяет условия признания встречных обязательств с нерезидентами РФ: это наличие двусторонних договоров и проведение расчетов через специализированные расчетные организации, созданные международными организациями в области международных перевозок.



«Многие из участников международных транспортных организаций отказываются от заключения двусторонних договоров, мотивируя это наличием правил, принятых международными организациями в области международных перевозок, устанавливающих порядок проведения взаиморасчетов за международные перевозки и связанные с ними услуги. Вместе с тем создание специализированных расчетных организаций затруднено, так как такое решение должно быть принято единогласно, и, по мнению большинства участников, существующая организация расчетов является оптимальной», — говорится в пояснительной записке.