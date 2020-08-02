Россия в июле сохранила добычу нефти и процент выполнения сделки ОПЕК+ на близком к июню уровне, когда он составил 99%, сообщило Минэнерго РФ.

«В июле Россия в соответствии с договоренностями ОПЕК+ сохранила добычу нефти на уровне июня. Уровень соответствия будет близок к июньскому значению», — сообщила пресс-служба ведомства.

Как заявлял ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак, Россия в июне исполнила соглашение ОПЕК+ на 99% после 96% в мае.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали в мае с сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжит снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года, а далее на 5,8 млн до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 млн баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

В новой сделке ОПЕК+ учитывается только нефть без конденсата. Однако в открытых источниках, включая Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, подведомственное Минэнерго), данные по добыче нефти и конденсата России указываются общим показателем, что создает сложность для самостоятельной оценки выполнения страной соглашения. Минэнерго РФ ранее сообщало данные по добыче только нефти в абсолютном выражении лишь за май, но показатель по конденсату отдельно не давало.

Что же касается общего показателя по добыче нефти и конденсата в России в июле, то он вырос на 0,4% в месячном выражении, но снизился на 16% в годовом до 9,371 млн баррелей в сутки, сообщило ранее в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.