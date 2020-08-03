Россияне, открывшие индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), сохранят право на налоговый вычет, даже если в течение года они закроют договор с одним брокером и переведут средства другому, пишут «Известия» . Это следует из письма Минфина в ответ на запрос Национальной финансовой ассоциации (НФА). Возможность получить льготу останется в случае, если гражданин не вывел средства со счета и выбрал ИИС того же типа.

НФА поинтересовалась у Минфина нюансами получения льготы по так называемым прерванным договорам ИИС. Например, имеются в виду случаи, когда клиент в рамках одного налогового периода прекращает договор с одним брокером и заключает с другим, — сохраняется ли при этом возможность получить вычет. Как следует из письма финансового ведомства, налоговую льготу в этом случае получить можно.

По любому открытому счету ИИС можно получить или вычет А (ежегодно), или вычет Б (по окончании договора через три года), пояснили в Минфине. Но нужно иметь в виду, что если закрывается один счет ИИС и открывается другой с переводом средств на этот счет, то вычет ИИС типа Б по этому второму счету можно получить, только если ни в одном из налоговых периодов не был получен вычет типа А как по второму, так и по первому счету, отметили в министерстве.

По словам экспертов, за три года, которые необходимы для сохранения и получения налоговых вычетов по ИИС, у инвестора может возникнуть потребность перейти на обслуживание в иную компанию. Если инвестор по факту не отказывается от ИИС, не выводит активы, а просто меняет брокера, было бы несправедливо лишать его налоговых преимуществ за период действия счета в прежней компании. Эксперты считают, что здоровая конкуренция, особенно на финансовом рынке, позволит оздоровить весь сектор брокерских услуг.