Россияне, открывшие индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), сохранят право на налоговый вычет, даже если в течение года они закроют договор с одним брокером и переведут средства другому, пишут «Известия». Это следует из письма Минфина в ответ на запрос Национальной финансовой ассоциации (НФА). Возможность получить льготу останется в случае, если гражданин не вывел средства со счета и выбрал ИИС того же типа.

НФА поинтересовалась у Минфина нюансами получения льготы по так называемым прерванным договорам ИИС. Например, имеются в виду случаи, когда клиент в рамках одного налогового периода прекращает договор с одним брокером и заключает с другим, — сохраняется ли при этом возможность получить вычет. Как следует из письма финансового ведомства, налоговую льготу в этом случае получить можно.

По любому открытому счету ИИС можно получить или вычет А (ежегодно), или вычет Б (по окончании договора через три года), пояснили в Минфине. Но нужно иметь в виду, что если закрывается один счет ИИС и открывается другой с переводом средств на этот счет, то вычет ИИС типа Б по этому второму счету можно получить, только если ни в одном из налоговых периодов не был получен вычет типа А как по второму, так и по первому счету, отметили в министерстве.

По словам экспертов, за три года, которые необходимы для сохранения и получения налоговых вычетов по ИИС, у инвестора может возникнуть потребность перейти на обслуживание в иную компанию. Если инвестор по факту не отказывается от ИИС, не выводит активы, а просто меняет брокера, было бы несправедливо лишать его налоговых преимуществ за период действия счета в прежней компании. Эксперты считают, что здоровая конкуренция, особенно на финансовом рынке, позволит оздоровить весь сектор брокерских услуг.

Россиянам могут запретить покупку иностранных ценных бумаг на ИИС

Государство, предоставляя налоговую льготу, хочет, чтобы средства инвесторов шли в российскую экономику, а не в иностранные юрисдикции.