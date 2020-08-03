Российские банки отмечают в июле стремительный рост количества и объема переводов через Систему быстрых платежей (СБП), пишет «Коммерсант» . По данным Альфа-Банка, их количество увеличилось на 40,3% по сравнению с июнем, по объему — на 40,7%. В Газпромбанке рост числа переводов в июле превысил 30%, в ВТБ с мая число исходящих переводов ежемесячно увеличивается на 300—350 тыс.

С учетом роста по крупнейшим операторам системы в 1,3—1,4 раза общий объем переводов по итогам июля может превысить 50 млрд рублей.

Такая динамика определяется расширением присутствия в системе клиентов Сбербанка, которые начали подключаться к СБП с конца мая. По словам представителей кредитных организаций, с подключением Сбербанка активный рост объемов операций будет идти следующие полгода, а дальше немного замедлится. Также рост объемов операций сохраняется и благодаря отмене комиссий с переводов до 100 тыс. рублей в месяц, считают банкиры. По их словам, крупные переводы растут быстрее «подлимитных».

Представители банков отмечают, что СБП постепенно становится полноценной альтернативой переводам по номеру карты и по реквизитам. Насколько быстро эта система составит полноценную конкуренцию карточным переводам, зависит от ее популяризации, средств, вкладываемых в развитие, обучения и других факторов. Чтобы потеснить переводы с карты на карту, сервису понадобится не менее трех лет, считают банкиры.