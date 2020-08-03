Покрытие рисков, связанных с COVID-19, многие компании включают в стандартные туристические пакеты, пишут «Известия» , ссылаясь на страховщиков. Расширенные страховки позволят российским туристам, решившим отправиться на отдых, минимизировать риски дополнительных затрат не только в случае заболевания, но и в случае вынужденного помещения в обсерватор, полагают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там напоминают, что по правилам ни одна из принимающих стран (Турция, Танзания, Великобритания) не берет на себя обязательств компенсировать затраты.

Такие риски для выезжающих за рубеж могут покрываться стандартными страховками для путешественников, поэтому включение дополнительных услуг при оформлении полиса в большинстве случаев не потребуется, пояснили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

По словам страховщиков, в некоторых компаниях риски по коронавирусу уже включили в стандартные предложения для выезжающих за рубеж, однако в ряде случаев путешественникам может понадобиться докупить услуги. Речь идет непосредственно о медицинских расходах, возмещение затрат на нахождение в обсерваторе в любом случае в такой пакет не входит, предупреждают они.

Специальные «коронавирусные» программы в отличие от обычных медицинских страховок работают по другому принципу и предполагают денежные выплаты застрахованному или его семье в случае заболевания или летального исхода. Сейчас интерес к ним снизился на фоне информации о снижении числа заболевших россиян, пояснили в ВСС. Эту информацию также подтвердили игроки рынка. В некоторых случаях это совпало с небольшим оживлением спроса на туристические полисы.

Сейчас туристы, планирующие поездки в открывающиеся страны, как правило, самостоятельно уточняют, покрывает ли выбранная программа риски от COVID-19, рассказали в одной из страховых компаний. Покрывать расходы, связанные с заболеванием COVID-19, могут и обычные туристические страховки, существовавшие на рынке до этого. Однако для того, чтобы убедиться в этом, нужно изучать условия в каждом конкретном случае, предупреждают юристы. Нахождение в обсерваторе само по себе не является лечением и может даже не быть связано с заболеванием, однако однозначно говорить о том, что расходы, понесенные в этой ситуации, не относятся к страховым случаям (если это твердо не прописано в договоре), нельзя, полагают они.