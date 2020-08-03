Депутаты от ЛДПР в понедельник внесут в Госдуму законопроект об увеличении с 1 млн до 5 млн рублей минимальной суммы вкладов, подлежащих налогообложению. Текст и пояснительную записку к законопроекту в своем Telegram-канале опубликовал один из его авторов — глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает ТАСС.

«Сегодня вносим на рассмотрение Государственной думы проект закона об увеличении суммы, подлежащей обложению налогом на доходы физических лиц», — написал Нилов.

В пояснительных материалах разработчики напоминают, что, согласно поправкам в Налоговый кодекс РФ от 1 апреля 2020 года, банковские вклады свыше 1 млн рублей с 1 января 2021 года облагаются налогом в размере 13% (как пояснялось ранее, налог нужно будет заплатить с суммы процентов по всем вкладам и остаткам на счетах в российских банках, но только с той ее части, которая превышает доход в размере ставки ЦБ с 1 млн рублей. — Прим. Банки.ру). В ЛДПР полагают, что введение такого налога «в условиях кризиса затронет многих пенсионеров и лиц предпенсионного возраста, которые долгие годы копили на старость и разместили свои сбережения в банках для получения дополнительного дохода к пенсии, а также граждан среднего достатка, которые держат деньги на депозитах для улучшения в дальнейшем жилищных условий, покупки машины, обучения детей и других целей».

Более того, это может привести к оттоку капиталов из банков. Поэтому в ЛДПР предлагают внести изменение в Налоговый кодекс, согласно которому налогом в размере 13% облагаются процентные доходы по депозитам свыше 5 млн рублей. Такой налог, полагают либерал-демократы, «затронет только высокообеспеченных граждан, что является социально справедливым».



В правительстве ранее отказались поддержать это предложение. Согласно проекту официального отзыва Кабмина (есть в распоряжении ТАСС), реализация законопроекта «приведет к сокращению поступлений сумм налога на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов по вкладам». В Кабмине напомнили, что данные поправки о налогообложении процентов по вкладам были подготовлены по итогам обращения к населению президента РФ Владимира Путина от 25 марта 2020 года в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции.