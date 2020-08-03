Верховный суд отказал в рассмотрении коллективного иска родителей к президенту РФ Владимиру Путину о разовых выплатах на детей в возрасте до 16 лет, установленных главой государства из-за пандемии коронавируса. Они считают, что это ущемляет права детей в возрасте от 16 до 18 лет, пишет РБК .

Как напоминает издание, об отказе суда первым написало «МБХ-медиа». Представитель участников иска — адвокат Михаил Игнатьев сообщил изданию, что причина отказа пока не известна. По его словам, они будут обжаловать решение суда.

Иск был подан от штаба муниципального депутата Юлии Галяминой в начале июля. К нему захотели присоединиться 50 человек, сообщал «Дождю» пресс-секретарь штаба Николай Касьян. В иске родители напомнили о том, что каждый ребенок имеет право на образование, обеспечение его интересов, а также всестороннее развитие. «Таким образом, детьми являются все несовершеннолетние граждане Российской Федерации, в том числе и в возрасте от 16 до 18 лет, и они имеют равные права с детьми более младшего возраста», — сделали вывод истцы.

По их мнению, указы президента о выплатах противоречат нормам международного права и концепции демографической политики России. Родители также подчеркнули, что детям от 16 до 18 лет требуется больший объем питания, им приходится покупать одежду взрослых размеров и финансово вкладываться в подготовку к сдаче экзаменов — ГИА и ЕГЭ.

Впервые о поддержке семей с детьми в возрасте от трех до 16 лет во время пандемии Путин объявил в мае. Президент анонсировал единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей, в общей сложности ее должны были получить 27 млн детей.

В июне президент предложил повторить выплату и расширить ее действие на детей в возрасте до трех лет.



Ранее с тем, что такие выплаты должны получать и дети старше 16 лет, соглашалась и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она поясняла, что в этом возрасте дети еще, как правило, находятся на попечении родителей и не имеют возможности найти полноценную работу. При этом расходы на их содержание сопоставимы с расходами на взрослых, уточняла Кузнецова.

