В правоохранительных органах не исключают, что утечка данных могла произойти из страховых компаний или многофункциональных центров.

Взлома информационных систем МВД, из-за чего могла произойти утечка данных водителей, не было. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, попытки атак на серверы МВД фиксируются, но не так часто.

«Система в целом работает стабильно», — сказал собеседник.

В правоохранительных органах не исключают, что утечка данных могла произойти из страховых компаний или многофункциональных центров. В настоящее время устанавливается источник утечки данных.

СМИ: мошенники выставили на продажу данные около 1 млн водителей за 1,5 тыс. долларов По мнению экспертов, базу продает инсайдер в крупной страховой компании или союзе.

Ранее сообщалось, что на продажу были выставлены личные данные около 1 млн водителей Москвы и Подмосковья, в которых содержатся VIN-коды машин, номера ПТС, а также личные данные и телефоны владельцев автомобилей.