Количество системообразующих организаций в зоне высокого риска еженедельно снижается, показывает мониторинг Минэкономразвития. За неделю с 23 по 30 июля их число уменьшилось на шесть и составило 269 компаний в 69 отраслях. Компаний в зоне высокого риска на текущий момент 26%.

В сообщении МЭР отмечается, что за указанный период положительную динамику демонстрируют 19 отраслей, в том числе четыре отрасли вышли из зоны риска (количество проблемных компаний снизилось до уровня менее 30%).

В стабильно устойчивом состоянии находятся 683 компании из 66 отраслей. Кредитная поддержка этих предприятий от государства на текущий момент составила 125,3 млрд рублей.

Компании, которые покинули зону риска по итогам мониторинга за последние четыре недели (234 организации), получили суммарно 125,9 млрд рублей кредитной поддержки, что составляет 79% от всех льготных кредитов, выданных системообразующим компаниям.

«Понемногу идет улучшение финансового состояния системообразующих предприятий. Дальнейшее самочувствие крупнейших российских компаний будет зависеть в том числе от эпидемиологической обстановки в стране и принимаемых мер по устранению коронавирусной инфекции. Экономика сейчас напрямую зависит от жесткого соблюдения необходимых «антиковидных» мер предосторожности», — комментирует директор департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития России Дмитрий Вахруков.



В МЭР напоминают, что ранее правительственная комиссия по экономической устойчивости, действующая под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова, на основании предложений министерств и ведомств одобрила отраслевые списки системообразующих предприятий из 1 335 компаний и организаций в 94 отраслях в целях мониторинга их состояния и своевременного оказания поддержки.