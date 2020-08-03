Россияне взяли 103,3 тыс. кредитов по программе льготной ипотеки по ставке не более 6,5% годовых на сумму около 270 млрд рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Ипотека с господдержкой увеличила спрос на жилье, можно говорить о ее популярности среди россиян. Программу ипотеки под 6,5% запустили в конце апреля, за это время банки выдали более 100 тысяч кредитов. Благодаря принятой мере даже на фоне кризиса выдача ипотечных кредитов перекрыла прошлогодние показатели», — привела пресс-служба Хуснуллина его слова.

Вице-премьер отметил, что с начала программы банки выдали кредиты на сумму около 270 млрд рублей. По его словам, учитывая, что правительство приняло решение об увеличении общей суммы кредитов, сейчас использовано менее трети запланированного лимита.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении первоначального взноса до 15% по льготной ипотеке. Кроме того, по словам премьера, увеличена общая сумма кредитов, которые смогут выдать банки по этой программе, с 740 млрд до 900 млрд рублей. Благодаря этому свои жилищные условия смогут улучшить не менее 310 тысяч семей, отметил Мишустин.