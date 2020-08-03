Запрет на пополнение наличными неперсонифицированных электронных кошельков не затрагивает транспортные и школьные карты, сообщает пресс-служба регулятора.

«Вступившие в силу с 3 августа изменения в закон о национальной платежной системе, ограничивающие пополнение наличными неперсонифицированных (анонимных) электронных кошельков, не распространяются на транспортные карты, эмитируемые транспортными организациями или пополняемые через них. Также ограничения не распространяются на школьные карты, поскольку такие карты не являются анонимными», — поясняет регулятор.

В сообщении подчеркивается, что Банк России взаимодействует со всеми основными операторами транспортных карт для сохранения доступности услуги пополнения наличными.

«Если внутренняя система оператора настроена таким образом, что пополнение карт происходит не через транспортную организацию и попадает под действие поправок к закону о национальной платежной системе, у операторов есть время до 1 октября 2020 года, чтобы скорректировать свою бизнес-модель», — сказано в релизе.