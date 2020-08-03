Российский союз автостраховщиков опроверг возможный факт утечки данных автовладельцев из своих баз.



«Российский союз автостраховщиков опровергает возможный факт утечки информации об автовладельцах из баз союза и страховщиков: выставленные на продажу поля данных отсутствуют в их информационных системах», — заявили ТАСС в пресс-службе РСА.

Там уточнили, что данные о регистрации, постановке на регистрационный учет и дате снятия автомобиля с учета — это та информация, которая отсутствует у страховщиков.

«Кроме этого, в АИС ОСАГО (база данных), как правило, содержится информация или о государственном регистрационном знаке, или о VIN-номере. Также базы РСА не содержат ряд других данных, на которые ссылаются СМИ, сообщающие об утечке информации», — подчеркнули в союзе.

В базе РСА и страховщиков содержится информация о номере полиса, дате заключения договора страхования, чего, напротив, не указано в «серых» базах данных.

Ранее в СМИ появилась информация о фактах продажи баз данных об 1 млн автовладельцев.