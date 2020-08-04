Студентам, получающим образование на коммерческой основе и не имеющим академических задолженностей, предлагают давать скидки на оплату обучения, пишут «Известия» . Такой законопроект подготовлен в комитете Госдумы по образованию, рассказали в нижней палате парламента. По мнению автора инициативы, зампреда комитета Госдумы по образованию Максима Зайцева, вузы нужно обязать ввести эту льготу, чтобы поддержать семьи и простимулировать молодежь лучше учиться. Согласно пояснительной записке, порядок предоставления такой льготы будет осуществляться на основании положений, которые должны будут утвердить сами вузы. Также в документе отмечается, что цены на обучение в вузах ежегодно повышаются на 3—7% из-за инфляции. В итоге немало студентов в процессе учебы вынуждены начать работать, что зачастую происходит в ущерб знаниям.

Депутаты поддерживают законопроект. В КПРФ предлагают вообще отменить коммерческое образование в государственных вузах. В «Единой России» обещали дать оценку инициативе после ее внесения в нижнюю палату.

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По словам ректора Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов Игоря Максимцева, вузы законопроект не поддержат, так как это приведет к повышению стоимости обучения: если одни будут платить меньше, кому-то придется отдавать больше. Даже сегодня вузу не хватает средств, которые он получает от платных студентов, пояснил Максимцев. С этой точкой зрения отчасти согласен и президент Ассоциации негосударственных вузов РФ, ректор Российского нового университета Владимир Зернов. По его словам, цены на обучение могут вырасти, но он бы эту инициативу поддержал. Зернов предложил переводить всех отличников на бюджетные места.

Руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков заявил, что все выпускники, которые закончили школу на отлично, должны учиться в государственных вузах бесплатно. Поэтому нужно не придумывать льготы, а возвращать систему бесплатного высшего профессионального образования, отметил эксперт.