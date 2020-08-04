Банк России приказом от 3 августа отозвал лицензию ООО «Национальная страховая группа — «Росэнерго» (Горно-Алтайск, регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3295) на осуществление обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. Об этом уведомили в ЦБ, уточнив, что решение вступает в силу со дня его обнародования на официальном сайте регулятора, то есть во вторник, 4 августа.

«Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности», — поясняется в сообщении Центробанка.



На сайте компании указано, что ООО «НСГ — «Росэнерго» специализируется на оказании широкого спектра услуг страхования физическим лицам. Так, клиентам предлагается страхование имущества, страхование здоровья, ОСАГО.