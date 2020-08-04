Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые на середину года аккумулировали рекордные 2,9 трлн рублей пенсионных накоплений, сократили доли вложений в депозиты и акции до минимумов, пишет «Коммерсант» . За II квартал прирост составил 2,8%. Доля вложений в самые рискованные инструменты по итогам полугодия оставалась на минимальной отметке за шесть лет — около 5,5% (более 150 млрд рублей). Субиндекс акций активов пенсионных накоплений (EPSI) Московской биржи за полугодие потерял 10,9%, приблизительно на эту же величину, по расчетам издания, сократились вложения фондов в эти инструменты.

Близкой к минимальным значениям оставалась доля вложений НПФ в банковские депозиты. На середину года она едва превышала 3% (90 млрд рублей). В конце I квартала традиционно происходит снижение средств депозитов у НПФ, что объясняется эффектом завершения переходной кампании, когда страховщикам необходимо передавать средства ушедших от них клиентов в другие фонды. В предыдущие два года их доля поднималась до 4,7%. Однако по сравнению с показателями четырех-пятилетней давности нынешние значения в десять раз ниже.

Магистральным вложением частных фондов продолжают оставаться корпоративные облигации, доля которых в агрегированном портфеле превышает половину (около 1,5 трлн рублей). ЦБ указывает, что доля корпоративных облигаций может вырасти, в частности, за счет доли ОФЗ (менее 30%, или 850 млрд рублей) «в связи с сохранением высоких спредов» между доходностями корпоративных и госбумаг. Тенденция по плавному снижению доли гособлигаций наметилась полтора года назад — на начало 2019 года они превышали треть всех инвестиций пенсионных накоплений НПФ.