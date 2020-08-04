Тинькофф Банк с 4 августа понизил ставки в рублях и долларах по «СмартВкладу».

Вклад со стандартной ставкой предполагает доходность в рублях на уровне 3—4% (вместо 4—4,5%), в долларах — 0,1—0,5% годовых (ранее — 0,3—0,5%), а с повышенной ставкой — 3,5—4,5% в рублях (прежде — 4,5—5%) и 0,1—0,7% годовых в долларах (до этого — 0,5—0,7%).

Минимальная сумма вложения — 50 тыс. рублей или 1 тыс. долларов. Срок размещения средств — от трех до 24 месяцев.

В депозит со стандартной ставкой дополнительные взносы можно вносить не позднее чем за 30 дней до окончания срока, а в депозит с повышенной ставкой — в первые 30 дней с момента его оформления. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.



При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

