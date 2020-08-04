На поддержку рабочих мест бизнес получил льготные кредиты более чем на 1 трлн рублей. Такие данные мониторинга выдачи банками льготных кредитов приводит Минэкономразвития.

В рамках разработанных МЭР льготных программ кредитования предприниматели заключили кредитные соглашения на сумму более 1 трлн рублей. Из них более 96 млрд — кредитные соглашения по фонду оплаты труда под 0% (около 37,8 тыс. кредитных соглашений), около 347 млрд — по ФОТ под 2% (около 148 тыс. кредитных соглашений).

Среди заключивших соглашения — малые, средние и микропредприятия, крупный бизнес, социально ориентированные некоммерческие организации.

Также к кризисным условиям была адаптирована программа субсидирования по кредитам для малого и среднего бизнеса под 8,5% (в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»). Так, было исключено требование к заемщику об отсутствии задолженности по налогам и сборам, заработной плате. Были сняты ограничения по максимальному объему кредитных соглашений на рефинансирование. В программу также включены микропредприятия, работающие в сфере торговли. Указанные изменения позволили заключить в рамках программы более 9 тыс. договоров на сумму около 601 млрд рублей, по которым выдано уже свыше 510 млрд.

Антикризисные меры правительства включают также отсрочки по кредитам, предоставляемые на шесть месяцев. Общая сумма заключенных кредитных договоров на обеспечение отсрочек (так называемая программа «3 по 1/3») составляет свыше 16 млрд рублей по более чем 700 договорам.

В рамках антикризисных мер поддержки была увеличена капитализация региональных гарантийных и микрофинансовых организаций для доступа субъектов МСП к кредитам, заемным средствам по льготной ставке. Региональным гарантийным организациям выделен 1 млрд, при таком объеме финансирования субъектам МСП удалось привлечь в бизнес 2,1 млрд рублей (кредиты, займы, лизинг и другое) — речь идет о 180 субъектах МСП, получивших поддержку. Микрофинансовым организациям выделено 13 млрд, объем выданных микрозаймов — более 2,4 млрд рублей (более 1 570 субъектов МСП поддержано).

В МЭР подчеркивают, что ведомство продолжает разрабатывать новые меры поддержки. Например, 15 июля стартовала программа «Субсидии на профилактику COVID-19». Около 500 тыс. организаций (1,8 млн работников) в сферах гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования, а также социально ориентированные некоммерческие организации могут получить субсидию на обеспечение соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике COVID-19. Прием заявлений осуществляется до 15 августа. На данный момент поступило около 300 тыс. заявок.

«Ознакомиться с полным перечнем мер поддержки населения и бизнеса, которые принимаются в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, можно на сайте Минэкономразвития России, а также на сайте правительства РФ и на портале «Мой бизнес», — напоминают в МЭР.