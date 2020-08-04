Электронное страхование ожидает скачок в 2020 году, несмотря на сокращение страхового рынка. Об этом пишет рейтинговое агентство «Эксперт РА» в своем исследовании «Электронное страхование: вынужденное ускорение» .

Опрос участников страхового рынка, проведенный агентством по итогам 2019 года, показал, что доля страховых компаний, которые применяют решения, связанные с использованием Интернета, в процессе продаж страховых продуктов близка к 100%. Так, 85% компаний предоставляют клиентам возможность на своем сайте или в мобильном приложении произвести расчет стоимости и покупку страхового полиса, 58% респондентов — подать заявку на урегулирование страхового случая через сайт или мобильное приложение. Доля таких компаний на рынке увеличивается. Почти половина опрошенных позволяют клиентам полностью урегулировать страховой случай через дистанционные сервисы без посещения офиса компании.

Лидирующий сегмент — страхование автокаско — опустился по доле во взносах по электронному страхованию до минимального за всю историю значения, составившего 24,3% за 2019 год. Крупнейшими видами страхования по доле премий за 2019 год также стали страхование имущества физических лиц (20,2%) и страхование выезжающих за рубеж (16,7%). Существенное увеличение доли во взносах за 2019 год отмечается по страхованию жизни, ипотечному и прочим видам кредитного страхования, а также страхованию финансовых рисков. Эти виды составляют превалирующую часть «прочих видов страхования» в рассматриваемой в исследовании классификации. По оценкам «Эксперт РА», суммарный объем сегмента электронного страхования без учета ОСАГО в 2019 году по сравнению с 2018-м вырос на 40%, достигнув 17 млрд рублей.

В 2020 году сохранится тенденция к опережающему развитию электронного страхования, считают аналитики. В то время как на страховом рынке в целом прогнозируется сокращение премий, электронное страхование, по мнению агентства, ожидает очередной значительный скачок. Объем премий без учета ОСАГО по итогам 2020 года достигнет 30—35 млрд рублей. «Текущая ситуация с коронавирусом подтвердила еще большую значимость и актуальность электронного страхования. Те компании, которые активно использовали онлайн-канал продаж еще до эпидемии, значительно легче преодолели период ограничений и самоизоляции. Мы считаем, что интенсивное перераспределение страховых премий из других каналов в пользу онлайна продолжится, а пандемия лишь ускорит этот процесс», — заключают эксперты.



В материале «Эксперт РА» также представлены рэнкинги страховых компаний по электронному страхованию. В частности, первую тройку страховщиков по электронному страхованию (без учета ОСАГО) по итогам 2019 года составляют «Ингосстрах», «АльфаСтрахование» и «Сбербанк страхование жизни».

