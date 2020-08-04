Субсидии на расширение жилищного строительства будут распределяться с учетом бюджетной специфики каждого региона. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

«Теперь 30% средств, заложенных в федеральном проекте «Жилье», будут получать территории с низким уровнем бюджетной обеспеченности (⩽0,75)», — говорится в релизе.

Постановление также предусматривает распределение средств на создание инфраструктуры сразу до 2024 года и позволяет расходовать больший объем субсидий на подключение домов к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

«Изменения, утвержденные правительством, помогут нарастить объемы строительства жилья и сделают его более доступным для граждан, расширят возможности территориального планирования, позволят своевременно оборудовать участки под застройку инженерными сетями», — подчеркивается в сообщении.



В соответствии с указом президента о национальных целях развития, объем жилищного строительства к 2030 году должен достичь показателя не менее 120 млн кв. м, напоминают в Кабмине, поясняя, что федеральный проект «Жилье» направлен на достижение именно этой цели.