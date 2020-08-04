Страховое общество «Сургутнефтегаз» присоединено к ГСК «Югория». Об этом сообщили в «Югории», пояснив, что решение о слиянии было принято «в целях взаимного усиления компаний — лидеров страхового рынка Югры».

Как напоминают в компании, о ее запланированной реорганизации в форме присоединения страхового общества «Сургутнефтегаз» с сильными позициями на рынке корпоративного страхования стало известно в начале этого года. Еще до пандемии были начаты постепенная интеграция бизнес-процессов, объединение команд и решение юридических вопросов. С 3 августа компании работают под единым брендом «Группа страховых компаний «Югория».

«Все права и обязанности реорганизуемой компании по договорам страхования перешли к «Югории». При этом для клиентов обеих компаний ничего не изменилось. Все офисы работают в прежнем режиме», — отмечается в релизе.



Уточняется, что большинство подразделений страхового общества «Сургутнефтегаз» продолжат работу в своих офисах с теми же сотрудниками. В частности, в Сургуте крупное продающее подразделение головного офиса СО «СНГ», расположенное на ул. Ленина, д. 46, продолжает свою работу как Сургутский нефтегазовый филиал АО «ГСК «Югория».

