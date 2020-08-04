Уровень открытости экономики регионов России вырос до 98,6% от докарантинного значения, говорится в сообщении Минэкономразвития. Под ограничениями находится не более 780 тыс. человек.

По оценкам ведомства, на 3 августа 2020 года четыре региона находились на первом этапе снятия ограничений, 55 регионов — на втором, 26 регионов — на третьем. Решение о снятии ограничений или их продлении главы регионов принимают самостоятельно, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Как отметил заместитель министра Минэкономразвития России Владислав Федулов, мониторинг показывает реальную картину отмены ограничительных мер, что дает понимание, в каких регионах можно быстрее запускать экономику, а в каких требуется дополнительное время, чтобы санитарно-эпидемиологические показатели пришли в норму.

В конце апреля экономики регионов были максимально закрыты: 28% рабочих мест в стране были подвержены ограничениям. Под ограничениями находилось более 15 млн человек.