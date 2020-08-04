Москва в 2020 году заняла 18-е место в рейтинге цифровой трансформации городов Services Globalization Index международного консалтингового агентства Tholons. За год российская столица улучшила свои позиции на пять пунктов. Об этом, как передает РБК, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В тройке лидеров рейтинга цифровой трансформации городов — Бангалор, Сан-Паулу, Торонто. «Москва на протяжении последних лет активно развивает цифровую среду, внедряет инновации в различные сферы жизни города, создает электронные сервисы для горожан и бизнеса. Успехи российской столицы в этом направлении подтверждаются продвижением в данном рейтинге, где Москва находится в одном ряду с Лос-Анджелесом, Йоханнесбургом и Сантьяго и опережает Дубай, Токио и Сеул», — сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба вице-мэра.
Рейтинг Services Globalization Index агентства Tholons выходит с 2017 года. Тогда Москва заняла 38-е место. В 2019 году российская столица улучшила позиции и вошла уже в топ-30. Города в рейтинге оцениваются по пяти группам показателей: «человеческий капитал», «развитие бизнес-среды», «издержки и инфраструктура», «безопасность и качество жизни», а также «цифровизация и инновации».
При этом наибольший вес при расчете итогового рейтинга имеет группа «цифровизация и инновации» — 40% от общей оценки, тогда как ранее он составлял 25%. «Именно в ней показатели Москвы увеличились в полтора раза. Помимо этого, серьезно улучшились показатели Москвы в группе «безопасность и качество жизни», — уточнил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.