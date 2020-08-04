Банк России установил официальные курсы валют на 5 августа.

Курс доллара понизился на 77,8 копейки, составив 73,3806 рубля (74,1586 рубля на 4 августа). Курс евро снизился на 72,42 копейки, до 86,5011 рубля (с 87,2253 рубля на 4 августа).

На Московской бирже на 13:36 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 74 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 99 копеек, валюты стоят 73,85 и 87,02 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 72,92—74,03 рубля за доллар и 85,11—87,27 рубля за евро.