Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Москвы, который ранее постановил взыскать с Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 314,29 млн рублей в пользу «Ростелекома». Об этом сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

В феврале в пресс-службе «Ростелекома» пояснили, что компания взыскала с министерства оплату за оказанные услуги связи.

Иск «Ростелекома» к Минкомсвязи поступил в суд 5 августа 2019 года. Третьими лицами по делу проходили Министерство внутренних дел РФ, Министерство иностранных дел РФ, Федеральное агентство морского и речного транспорта, Министерство обороны РФ, Федеральная служба безопасности РФ и Министерство транспорта РФ.

Государство владеет 35,91% уставного капитала «Ростелекома» через Росимущество.