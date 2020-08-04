Сборы страховой компании «Ингосстрах» за первое полугодие 2020 года составили 55,5 млрд рублей. В частности, по операциям прямого страхования было получено 50,4 млрд рублей, по операциям входящего перестрахования — 5,1 млрд рублей (рост на 13%), говорится в релизе страховщика.

«Общий объем выплат СПАО «Ингосстрах» за первое полугодие 2020 года составил 24,6 млрд рублей. Выплаты по операциям прямого страхования составили 23,9 млрд рублей (рост на 5%), по операциям входящего перестрахования — 735,3 млн рублей. Инвестиционный доход СПАО «Ингосстрах» за первое полугодие 2020 года составил 3,7 млрд рублей. Прибыль после налогообложения компании за первое полугодие 2020 года составила 6,3 млрд рублей, что на 184% выше, чем за первое полугодие 2019-го», — отмечается в сообщении.

Объем активов «Ингосстраха» составил 193 млрд рублей (прирост 8% относительно 31 декабря 2019-го). Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, составили 84,9 млрд рублей (прирост 3% относительно 31 декабря 2019-го).