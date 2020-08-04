Во II квартале 2020 года в Московском регионе выявлено 3 412 поддельных денежных знаков. Чаще всего подделывают банкноты номиналом 5 тыс. рублей. Из обращения выведено 2 796 таких фальшивок, что на 1 186 штук меньше, чем в I квартале 2020 года, отметили в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Снижается и количество подделок других номиналов. В апреле — июне 2020 года в Московском регионе обнаружено 124 поддельных двухтысячных банкноты — на 118 штук меньше, чем в I квартале 2020 года.

На 345 штук стало меньше сторублевых фальшивок (482 штуки), на восемь штук меньше и подделок номиналом 500 рублей, их выявлено девять штук, двухсотрублевых — всего две штуки, а сторублевых — шесть.

Кроме того, во II квартале 2020 года в Московском регионе обнаружена одна поддельная монета Банка России номиналом 10 рублей.

Денежные знаки иностранных государств, имеющие признаки подделки, во II квартале 2020 года в Московском регионе найдены в количестве 142 штук. Здесь традиционно лидирует доллар США (129 штук), евро (12 штук), также выявлена одна банкнота номиналом 100 китайских юаней.