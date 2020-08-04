Альфа-Банк выпустил рекламную кампанию, которая предупреждает пользователей о мошенниках в Интернете и рассказывает, как не попадаться на их уловки. Но это не статьи, а фишинговый сайт «Альфа-Пранк» (alfaprank.ru), куда человек попадает, кликнув на рекламное объявление в соцсетях, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Оно очень похоже на сообщение от злоумышленников. Но по-настоящему деньги никто не потеряет. Наоборот, на сайте есть информация, как проверить, не обманывают ли вас, а также пройти тест.Чаще всего люди сами попадаются на уловки мошенников, которые применяют различные изощренные способы вымогания денег. Поэтому был создан этот проект», — поясняется в релизе.

Банк также опубликовал инструкцию, как уберечь деньги от мошенников. Клиенты банка сообщают о подозрительных письмах и звонках, благодаря чему сотрудники кредитной организации вывели несколько работающих правил безопасности.



«Во-первых, никому не сообщайте данные карты, CVV-код и пароли из СМС. Даже сотрудникам Альфа-Банка. Настоящий сотрудник не потребует от вас личные данные, а вот мошеннику они дают прямой доступ к деньгам», — предупреждают в банке.



Во-вторых, не надо скачивавть программы и приложения по просьбе «банка». «Наши сотрудники не проверяют ваши устройства на антивирусы. Требования скачать программу — 100-процентная уловка мошенника», — отмечают в банке.

В-третьих, не нужно переводить деньги на другие счета и карты по просьбе «банка». «Мошенники заверяют, что это ради безопасности, а на самом деле хотят, чтобы деньги отдали добровольно. Доказать обратное будет трудно, поэтому если вам звонят и пугают потерей денег — кладите трубку и звоните в банк по номеру на обратной стороне карты», — поясняется в инструкции.

В-четвертых, в банке рекомендуют избегать слишком щедрых предложений. «В соцсетях стало больше рекламы от лжебанков, которые обещают денежную помощь, государственные выплаты и невероятные призы. Проверяйте, кому принадлежит страница: мошенники не могут использовать наше название. Адреса наших страниц в соцсетях пишутся так: «ВКонтакте» (vk.com/alfabank ), «Фейсбук» (www.facebook.com/alfabank ), «Инстаграм» (www.instagram.com/alfabankru) , «Телеграм» (https://t.me/alfabank )», — заключают в банке.