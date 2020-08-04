Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего инспектора ГИБДД, обвиняемого по делу о хищении из банкоматов 4,7 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

«Уголовное дело направлено в Ступинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу», — уточнили в Генпрокуратуре.

Экс-полицейскому предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).

По версии следствия, злоумышленник в августе и сентябре 2018 года входил в состав организованной группы, участники которой, используя компьютерную технику, подключались к контроллеру управления банкоматами двух коммерческих банков, расположенных на территории Московской области. После чего они подавали в банкоматы команду на выдачу наличных денежных средств. В результате сообщникам удалось похитить денежные средства на общую сумму 4,7 млн рублей.

Согласно отведенной роли, обвиняемый перевозил участников организованной группы на личном автомобиле, обеспечивая их отъезд с места преступления.

«Двое участников организованной группы в настоящее время уже осуждены за совершение указанных преступлений, один находится в розыске, остальные не установлены, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство», — добавили в ведомстве.