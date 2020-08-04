Альфа-Банк улучшил условия рефинансирования ипотеки. Клиент может перевести из другого банка свой ипотечный кредит и получить ставку от 7,99%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Максимальная сумма кредита — 50 млн рублей, до 80% стоимости залога, срок — до 30 лет.

«Теперь при подаче заявки не нужен кредитный договор по действующей ипотеке, его можно предоставить после одобрения рефинансирования. Все документы можно подать онлайн, причем не нужны заверенные копии 2-НДФЛ и трудовой книжки, достаточно отправить выписку из ПФР или выписку по зарплатному счету, сформированную в мобильном или интернет-банке», — сказано в релизе.



Также Альфа-Банк принимает к рассмотрению справку 2-НДФЛ с цифровой подписью и электронную трудовую книжку. Рассчитать точные условия и подать заявку на рефинансирование ипотеки в других банках можно на сайте кредитной организации.