Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Тексбанка на уровне «ruВ». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, удовлетворительной позицией по капиталу и способностью к его генерации, адекватным уровнем ликвидности, приемлемым качеством активов и консервативной оценкой корпоративного управления», — говорится в релизе агентства.

Отмечается, что слабая оценка рыночных позиций отражает незначительную долю банка на российском банковском рынке и узкую клиентскую базу (порядка 40 юрлиц и ИП, 70 — физлиц), что определяет повышенный уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (величина максимального за июнь 2020-го кредитного риска на одного заемщика к активам за вычетом резервов — 6,6%).

Деятельность банка связана с высоким уровнем концентрации бизнеса на домашнем регионе, что определяет значительную зависимость бизнеса от состояния конъюнктуры региона с низким инвестиционным потенциалом. Агентство также отмечает удовлетворительный уровень распределения активов по сегментам кредитного риска.

В целом, указывают аналитики, уровень развития внутренней инфраструктуры соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако отмечаются отдельные недостатки в управлении основными видами банковских рисков. В среднесрочном периоде деятельность банка будет ориентирована на поступательный рост объемов кредитных операций и портфеля гарантий с одновременным выполнением задач по повышению эффективности деятельности. По мнению аналитиков, реализация текущей стратегии не приведет к значительному укреплению рыночных позиций банка и усилению его конкурентных преимуществ. Агентство обращает внимание на значительные диспропорции между оборотами по клиентским счетам и размером бизнеса банка, что требует повышенных издержек для обеспечения надлежащего уровня системы внутреннего контроля.