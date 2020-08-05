Чистый приток средств в открытые паевые инвестиционные фонды (ПИФ) составил 16,3 млрд рублей, что на 10,5% выше показателя июня, пишет «Коммерсант» . По данным Investfunds, это лучший месячный результат за время пандемии. В январе и феврале чистый приток средств частных инвесторов составлял 26—29 млрд рублей.

По словам участников рынка, основной спрос сохраняется со стороны опытных клиентов, которые старались использовать снижение котировок для вложений на выгодных уровнях. Более активному восстановлению рынка мешает сезонное снижение деловой активности. В целом посещаемость отделений банков могла еще не вернуться к докарантинному уровню — во время самоизоляции инвесторы активно пользовались дистанционными сервисами и значительно переориентировались на приобретение продуктов онлайн, отметили участники рынка.

Восстановление популярности инвестиционных продуктов связано в первую очередь с консервативными фондами облигаций. Совокупные вложения в них за месяц составили 10,5 млрд рублей, что почти на 2 млрд рублей превышает показатель июня. Сократился спрос на фонды акций: в июле в них поступило лишь 2,9 млрд рублей, на 0,8 млрд рублей меньше предыдущего месяца.

В ближайшие месяцы участники рынка ожидают роста привлечений в розничные фонды. Все больше инвесторов рассматривают фонды как долгосрочные вложения, поэтому в конце года можно рассчитывать на рост интереса к вложениям в ПИФы, прогнозируют они.