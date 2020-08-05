Пандемия спровоцировала появление фейковых сайтов служб доставки еды и электроники, пишет «Коммерсант» . По словам ведущего аналитика Infosecurity a Softline Company Александра Вураско, с начала года компания обнаружила более 200 подобных площадок, они работают до сих пор. По его словам, пик их появления пришелся на апрель, когда было зафиксировано 56 клонов Delivery Club, как минимум 30 фишинговых копий обнаружилось у «Сбермаркета» и «Яндекс.Еды». Также фишинговые площадки копируют сайты «Утконоса», «ВкусВилла» и «Перекрестка». Эксперты нашли фейковые интернет-магазины Samsung и онлайн-гипермаркета электроники «Ситилинк».

В «Лаборатории Касперского» также заметили сайты, мимикрирующие под известные службы доставки еды. Тема доставки в названии доменов действительно стала использоваться чаще: в феврале было 53 регистрации доменов со словом delivery, а в апреле — 288, указывает начальник отдела информбезопасности «СерчИнформа» Алексей Дрозд. Это значит, что на сером рынке появился «граббер» — программа, которая может достоверно скопировать вид и наполнение сайта, полагает он и предупреждает, что стоит ожидать новых больших фишинговых волн. По его словам, фишинговые сайты живут до первых жалоб пользователей или правообладателей, поэтому важно, чтобы с фишингом боролись сами компании.

Число мошеннических звонков якобы от банков в пандемию выросло на 300% Об этом сообщил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

Во «ВкусВилле» столкнулись с тем, что мошенники предлагали доставлять их продукты, но по завышенным ценам, с другими условиями и низким качеством сервиса, рассказали в пресс-службе ретейлера. Многие такие сайты удалось заблокировать, добавили в компании. Фишинговые сайты и страницы время от времени появляются, но быстро нейтрализуются, полагают в пресс-службе «Яндекс.Еды». Там отметили, что служба безопасности сразу заносит в базу данных новые фишинговые ресурсы и оповещает центры реагирования, в частности ФинЦЕРТ.

По словам руководителя отдела информационной безопасности «СберМаркета» Максима Мельникова, пока жалобы на сайты-клоны «СберМаркета» не поступали, но фишинговые атаки случаются постоянно, и число таких сайтов будет расти, так как сейчас все больше процессов переводится в онлайн.