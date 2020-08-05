Министерство финансов России предлагает сократить объемы финансирования Госдумы и Совета Федерации в 2021—2023 годах, пишет РБК . Это следует из методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Так, расходы на финансирование Госдумы в 2021 году предлагается сократить на 377 млн рублей, в 2022 году — на 576,7 млн рублей, а в 2023-м — на 255,6 млн рублей.

Финансирование Совфеда в 2021 году предлагается уменьшить на 217 млн рублей, в 2022 году — на 338 млн рублей, а в 2023-м — на 178 млн рублей.

Суммы ассигнований на деятельность администрации президента, согласно документу Минфина, в 2021 году возрастут на 88 млн рублей, в 2022 году их уменьшат на 191 млн рублей, а в 2023 году снова увеличат на 218,8 млн рублей. В абсолютных цифрах в 2021 году на администрацию потратят 14,28 млрд рублей, в следующем году — 14,4 млрд рублей, а в 2023 году — 14,8 млрд рублей. Финансирование деятельности председателя правительства, его заместителей и аппарата правительства будет снижаться.