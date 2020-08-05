Клиенты ВТБ в сегментах «Привилегия» и «Прайм» получили возможность по звонку создавать распоряжения на финансовые операции и удаленно подтверждать их в мобильном приложении «ВТБ-Онлайн». Об этом на пресс-брифинге заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, говорится в сообщении банка.

Чтобы воспользоваться сервисом и получить услугу, клиенту ВТБ нужно позвонить своему персональному менеджеру или на линию обслуживания и сообщить, какое действие необходимо выполнить. Сотрудник банка самостоятельно создаст в приложении «ВТБ-Онлайн» черновик операции на платежи, переводы, конвертацию валюты, открытие счета и вклада. Сразу после разговора со специалистом на главной странице приложения у клиента появится уведомление «Операции на подтверждение», где будут отображены список и детали всех распоряжений, а также срок, до которого их нужно подтвердить, — самостоятельно данные вносить не потребуется.

Как уточняют в банке, клиент имеет возможность провести операцию в течение трех суток после ее создания.

На все трансакции, которые совершаются таким способом, действуют лимиты системы «ВТБ-Онлайн». По словам Печатникова, эта услуга будет полезна при выполнении сложных операций, где нужно вводить реквизиты и номера счетов, а также когда у клиента нет времени самостоятельно создавать операцию в мобильном приложении.

Услуга дистанционного подтверждения операций в приложении «ВТБ-Онлайн» доступна для пользователей iOS и Android. В дальнейшем ВТБ планирует расширить список операций, которые можно будет подтвердить в приложении.

