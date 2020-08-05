Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июле 2020 года вырос на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 79,1 трлн рублей. Совокупный среднедневной объем операций на всех рынках увеличился на 14,6%, до 3,1 трлн рублей, уточняется в сообщении биржи.

Положительную динамику продемонстрировали почти все рынки биржи: срочный рынок (рост на 36,6%), рынок акций (рост на 28,2%), денежный рынок (рост на 27,9%), спот-рынок валюты (рост на 23,7%), рынок облигаций (рост на 17,4%) и рынок стандартизированных производных финансовых инструментов (рост на 8,6%).

Из материалов биржи в числе прочего следует, что объем торгов на валютном рынке уменьшился, составив 27,5 трлн рублей против 29,6 трлн в июле 2019 года. Среднедневной объем торгов на валютном рынке в июле равнялся 1 трлн 250,5 млрд рублей, или 17,5 млрд долларов США, против 1,287 трлн (20,4 млрд долларов) годом ранее.



Мосбиржа напоминает, что в июле 2020 года было 22 торговых дня, в то время как в июле 2019-го — 23.