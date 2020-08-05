Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Тимофея Нижегородцева заместителем главы ФАС, говорится в распоряжении на портале правовой информации.

«Назначить Нижегородцева Тимофея Витальевича заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы», — говорится в документе.

Как указано на сайте ФАС, Нижегородцев работает в ФАС с 2005 года. Среди профессиональных достижений — создание системы общественных и экспертно-консультативных советов при ФАС, подготовка плана действий и пакетов поправок для развития конкуренции в сферах образования, здравоохранения и торговли.