Объем рефинансированных ипотечных кредитов в России в первом полугодии 2020 года составил 246 млрд рублей, что почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую оценку представили «ДОМ.РФ» и агентство Frank RG.

Как уточняется в сообщении «ДОМ.РФ», доля рефинансированной ипотеки в общей выдаче за шесть месяцев текущего года достигла 16%. Годом ранее показатель находился на уровне 5%.

«Рост объемов рефинансирования объясняется рекордно низкими ставками по всей линейке кредитных продуктов, включая ставки по рефинансированию ипотечных кредитов, которые к середине 2020 года сократились до исторического минимума в 8,5% — с 10,6% в июне 2019-го. В то же время средняя ставка по имеющимся у россиян ипотечным кредитам, по оценке «ДОМ.РФ», составляет около 11%. Таким образом, рефинансирование позволяет текущим ипотечным заемщикам снизить ставку по кредиту более чем на 2 процентных пункта. Согласно мировому опыту, именно при такой разнице ставок обеспечивается максимальный рост спроса на рефинансирование среди населения», — поясняют в компании.

По расчетам аналитического центра «ДОМ.РФ», рефинансирование стандартного ипотечного кредита в текущих условиях позволяет заемщику снизить ежемесячный платеж как минимум на 3 тыс. рублей. Так, при среднем размере кредита 2,4 млн рублей, сроке 18 лет и ставке на уровне 11% годовых ежемесячный платеж по ипотеке составит более 25 тыс. рублей, а при ставке 8,5% — менее 22 тыс. рублей. Общий размер переплаты за все время пользования кредитом при этом снижается более чем на 800 тыс. рублей.



«Увеличение объема ипотечного рефинансирования имеет позитивное значение для экономики сразу по нескольким причинам. Во-первых, это снижает долговую нагрузку на семьи и позволяет им перенаправить свободные средства на потребление товаров и услуг, а это стимулирует их производство и способствует экономическому росту. Во-вторых, это положительно влияет на качество кредитного портфеля банков: чем меньше платежная нагрузка на домохозяйства, тем стабильнее они выплачивают кредиты. В конечном счете это повышает устойчивость банковского сектора и финансовой системы страны в целом», — заключают в «ДОМ.РФ».