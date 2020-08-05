Минфин РФ в августе продаст иностранную валюту на 64,9 млрд рублей. Об этом свидетельствует опубликованная на сайте ведомства информация «О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке» .

Как указывают в Министерстве финансов, дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета прогнозируются в августе 2020 года в размере 27,5 млрд рублей.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июля 2020 года составило минус 92,5 млрд рублей, следует из материалов ведомства.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 64,9 млрд рублей», — указано в сообщении.



Уточняется, что операции будут проводиться в период с 7 августа по 4 сентября 2020 года, а ежедневный объем продажи иностранной валюты составит 3,1 млрд рублей в эквиваленте.