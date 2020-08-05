У верхней палаты парламента России нет лишних средств, которые могли бы попасть под сокращение, предложенное Минфином, заявил глава комитета верхней палаты Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

Ранее сообщалось, что ведомство предложило сократить объемы финансирования Госдумы и Совета Федерации в 2021—2023 годах. В совокупности сокращение может составить 1,9 млрд рублей, ежегодное финансирование может составлять порядка 7 млрд рублей.

Минфин предлагает сократить расходы на Госдуму и Совфед Суммы ассигнований на деятельность администрации президента, согласно документу Минфина, в 2021 году возрастут на 88 млн рублей.

«Мы не согласимся с предлагаемым сокращением финансирования верхней палаты парламента. Для того чтобы принимать решения о сокращениях, необходимо найти источники, что сокращать. А просто предлагать какие-то проценты — это абсолютно необоснованно», — отметил Тимченко.

По его словам, если снизить расходы на международную деятельность сенаторов, они не смогут ездить за границу для встреч с коллегами и не будут «отстаивать интересы России за рубежом». Если сокращение коснется поездок в регионы России, то парламентарии «будут меньше встречаться с избирателями, меньше наши граждане будут понимать, какие законы принимают Госдума и Совфед».

Тимченко пояснил, что из-за пандемии в первом полугодии 2020 года были отменены часть командировок членов СФ, но во втором полугодии депутаты постараются наверстать все то, что не сделали. «Судить по первому полугодию и предлагать сокращение расходов на парламентариев — необоснованно», — подчеркнул парламентарий и напомнил о существовании трехсторонней комиссии с участием правительства по бюджетно-финансовой политике.