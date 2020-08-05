Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по МСФО. Соответствующие рекомендации были даны Минфину и Росимуществу, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение Кабмина, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации.

«Минфину России и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов Российской Федерации для участия в годовом собрании акционеров и в заседании наблюдательного совета банка ВТБ при рассмотрении вопроса повестки о распределении прибыли указанного акционерного общества по итогам работы за 2019 год предусматривать направление на выплату дивидендов суммы, составляющей 10% чистой прибыли банка ВТБ за 2019 год», — указано в распоряжении.

Чистая прибыль ВТБ по итогам 2019 года по международным стандартам финансовой отчетности составила 201,2 млрд рублей. Таким образом, кредитная организация может направить на дивиденды около 20,1 млрд. Ранее менеджмент ВТБ предлагал направить на дивиденды за 2019 год 50% чистой прибыли по МСФО.

ТАСС указывает, что по состоянию на 12:14 мск обыкновенные акции ВТБ на Московской бирже теряли 5,6% стоимости по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.



На 12:49 котировки были в минусе на 3,8%, бумага стоила 0,03885 рубля (прим. Банки.ру).

