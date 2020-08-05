Примсоцбанк предложил два новых вклада — «Привлекательный» и «Накопительный».

Депозит «Привлекательный» открывается на 367 дней. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, максимальная — 100 тыс. рублей. Доходность вклада при его оформлении в отделении составит 5,2%, через интернет-банк — 5,3% годовых.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

«Накопительный» оформляется на 732 дня под 5% годовых. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей.

Дополнительные взносы возможны в течение 365 дней с даты открытия вклада. Расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежеквартально и могут капитализироваться. При досрочном расторжении договора доход выплачивается по ставке вклада до востребования.

