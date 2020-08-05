Банк России установил официальные курсы валют на 6 августа.

Курс доллара понизился на 10 копеек, составив 73,2806 рубля (73,3806 рубля на 5 августа). Курс евро вырос на 12,39 копейки, до 86,625 рубля (86,5011 рубля на 5 августа).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 15:19 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 72,92 рубля (минус 64 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 86,49 рубля (минус 28 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 72,79—73,49 рубля за доллар и 86,3—86,83 рубля за евро.