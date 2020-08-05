Мосгорсуд оставил как минимум до ноября под домашним арестом американца Майкла Калви, основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, гулять ему запрещено, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Продлить Калви меру пресечения в виде домашнего ареста до 13 ноября, сохранить ранее наложенные ограничения», — решил судья.

На продлении домашнего ареста настаивал следователь, который опасается, что в случае смягчения Калви и другие фигуранты смогут надавить на свидетелей.

Отклонил Мосгорсуд и ходатайство защиты разрешить Калви ежедневные прогулки. Адвокаты отмечали, что бизнесмен страдает от онкологического заболевания и это будет полезно для его здоровья.

В настоящее время расследование дела завершено, обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами дела (согласно данной в суде информации, почти все участники прочитали 80 томов из 87). Когда они дочитают материалы, дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Такое же решение — о продлении домашнего ареста — принято в отношении других фигурантов: Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, Максима Владимирова и Алексея Кордичева.

Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 млрд рублей при реальной стоимости в 600 тыс., утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тыс. рублей, а 3,8 млрд. Никто из фигурантов этого дела вину не признает.