ЦБ не вмешивается в антисанкционный комплаенс российских банков, а его сфера ответственности, как и сейчас, должна касаться обеспечения финансовой стабильности, сказал РБК председатель совета директоров Альфа-Банка Петр Авен, комментируя претензии основателя UC Rusal и группы «ГАЗ» Олега Дерипаски к Банку России.

Дерипаска ранее упрекнул ЦБ в контроле за соблюдением антироссийских санкций. «ЦБ РФ не только не противодействует санкциям, накладываемым Минфином США на российские компании, а фактически следит, чтобы российские банки им следовали! Якобы в целях избежания вторичных санкций», — написал он в своем Telegram-канале.

Претензии Дерипаски к антисанкционной политике России связаны с тем, что власти, по его мнению, не уделяют должного внимания борьбе с этими ограничениями. «Мы с 2014—2018 годов абсолютно пофигистично к этому относимся», — заявил миллиардер в интервью телеканалу РБК.

Авен подчеркивает, что ЦБ не давит на российские банки, а не менее важным фактором для кредитных организаций являются требования зарубежных контрагентов. Если банки попадут в список SDN, это будет иметь фатальные последствия, сказал он.

«Я понимаю возмущение Олега Владимировича американскими санкциями, но в данном случае он абсолютно не прав. Центральный банк не имеет никакого отношения к соблюдению банками тех или иных требований. Никакого давления или отслеживания нашей деятельности в соответствии с санкционным режимом Центральный банк не ведет. Мы принимаем эти решения из собственных соображений. Во-первых, банк, естественно, сам опасается попадания под вторичные санкции. А во-вторых, что может быть даже более важно, у нас есть действующие соглашения с зарубежными контрагентами (с банками, где есть корреспондентские счета, прежде всего в долларах): мы вынуждены учитывать наличие санкционных ограничений и требования этих агентов. Мне кажется, что Олег Владимирович совершенно не понимает, насколько фатальной будет для банковской системы ситуация, при которой российские банки попадут под те или иные серьезные ограничения. Центральный банк, конечно, это хорошо понимает. Если нас отрезать от мировой финансовой системы, от доллара, это будет абсолютная беда. Мы хорошо понимаем возможные последствия, но ЦБ здесь совершенно ни при чем», — резюмировал Авен.