Мессенджер Telegram не продается ни частично, ни полностью, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем блоге.

«Мы не собираемся предавать наших пользователей. Мы не продаем Telegram ни частично, ни полностью. Это всегда будет нашей позицией», — написал он.

Дуров отметил, что Telegram всегда отклонял предложения о продаже возможности ведения операций компании в конкретных странах. «Несколько лет назад мы получили письма из двух фондов со связями в странах, которые позже попытались заблокировать Telegram. В обоих письмах была выражена одна и та же идея: «Telegram скоро будет заблокирован в нашей стране, поэтому единственный вариант — продать нам местную часть вашего бизнеса», — добавил он.

Роскомнадзор, с апреля 2018 года блокировавший Telegram в РФ за отказ предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений, 18 июня 2020 года по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру. Сообщая об отмене блокировки, Роскомнадзор отмечал, что «позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму».

Позднее в Сети появились слухи о возможной продаже Telegram. В частности, предприниматель Евгений Чичваркин предположил, что мессенджер разблокировали в России, потому что его часть или его полностью хотят продать. Дуров, по мнению Чичваркина, мог бы заработать деньги на новые проекты.